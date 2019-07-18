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18.07.2019 - 10:19

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puan ve kontenjanları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce aday hayalini kurduğu üniversite eğitim alabilecekmiyim sorusuna yanıt arıyor. YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu ile son dört yılda üniversitelerin öğrenci aldıkları taban puanlar ve kontenjanlara erişim sağlanabiliyor. Peki YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puan ve kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurumu tarafından öğrencilerin tercih süreçlerine kadar fikir sahibi olabilmesi ve son dört yıl içerisinde üniversitelerin öğrenci aldıkları taban puanlar ve kontenjanlara erişim sağlanabiliyor. Bir yılı aşkın süredir YKS sınavına çalışan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından şimdilerde tercih sürecinin ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman başlayacak?

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını bildirdi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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