YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puan ve kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurumu tarafından öğrencilerin tercih süreçlerine kadar fikir sahibi olabilmesi ve son dört yıl içerisinde üniversitelerin öğrenci aldıkları taban puanlar ve kontenjanlara erişim sağlanabiliyor. Bir yılı aşkın süredir YKS sınavına çalışan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından şimdilerde tercih sürecinin ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman başlayacak?

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını bildirdi.