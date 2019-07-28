YKS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM'nin duyurduğu o tarih...

YKS tercih işlemleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 23 Temmuz tarihinde alınmaya başlanan YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 23:59'da sona erecek. YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlayacak.

YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu sayesinde adaylar eğitim almak istedikleri üniversitelerin son dört yıl içerisinde öğrenci aldıkları taban puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilecek. Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil bölümlerine adayların aldıkları taban puan ve kontenjan sayıları listelenip adayların tercih yapmasına yardımcı olunacak. Adaylar tercih süreci boyunca tercih işlemlerinde düzenleme yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.