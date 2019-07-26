YKS tercihleri ne zaman sona erecek? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
23 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercihleri alınmaya devam ediyor. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen adayları yakından ilgilendiren YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından YÖK tarafından hizmete sunulan Atlas tercih robotu ile adaylar tercih etmek istedikleri üniversite bölümlerinin taban puan ve kontenjanlarına erişebiliyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YKS tercih işlemlerinde son gün ne zaman?
YKS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce adayı yakından iilgilendiren YKS tercih işlemlerinde süreç 23 Temmuz itibariyle başladı. YKS tercihlerinde adaylara yardımcı olması açısından YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu ile son 4 yılın üniversite taban puanları ve kontenjanlarına ulaşılabiliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.