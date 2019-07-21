MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversite sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
21.07.2019 - 11:13

YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversite sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı sonuçları açıklandıktan sonra YKS adayları harekete geçti. Üniversite tercihi yapmak için sabırsızlanan YKS adayları, tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM yayımladığı YKS tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da yer verdi. İşte üniversite adaylarını yakından ilgilendiren detaylar...

YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversite sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS (TYT-AYT-YDT) sınav sonuçları için heyecan sona erdi. Şimdi YKS tercih işlemleri için heyecanlanan adaylar, ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. ÖSYM, YKS tercih işlemleri hakkında duyuru yayımladı. İşte YKS tercihleri hakkında merak edilenler haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kameradaAdıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son fotoğrafları ortaya çıktı

Son fotoğrafları ortaya çıktı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

Sıradaki Haber