YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversite sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS (TYT-AYT-YDT) sınav sonuçları için heyecan sona erdi. Şimdi YKS tercih işlemleri için heyecanlanan adaylar, ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. ÖSYM, YKS tercih işlemleri hakkında duyuru yayımladı. İşte YKS tercihleri hakkında merak edilenler haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?



Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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