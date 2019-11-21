YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman? Hangi tarihte...

Üniversite adayları aylardır geleceklerinin en kritik sınavı olan YKS'nin tarihini merak ediyordu. ÖSYM 18 Kasım'da 2020 yılının sınav takvimini paylaştı adaylarla... YKS de dahil olmak üzere tüm sınavların tarihleri belli oldu. Henüz takvimi inceleyemenler "YKS hangi tarihte?" diye soruyor.

2020 YKS NE ZAMAN?

2020 YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacak.