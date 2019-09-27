‘Yoğun trafik varsa kirlilik de olacaktır’

İlk kez Dünya Temiz Hava Kongresi’ne ev sahipliği yapan Türkiye’de, kongre başkanlığını üstlenen İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin İncecik, trafik uyarısı yaptı: “Kentteki trafik yoğunluğu sürdükçe hava kalitesi düzelmez.”

Bu yıl 18’incisi düzenlenen kongreye 40’ı aşkın ülkeden 300 bilimsel sunumun gönderildiğini söyleyen Prof. Dr.İncecik, Milliyet’e önemli açıklamalarda bulundu: “İstanbul, halkı doğalgaz kullanımı ile artık kükürtdioksit probleminden kurtulmuş durumda. Ancak PM10 ve PM2.5 kirliliği devam ediyor. Partikül madde kirliliği trafikteki araç yoğunluğundan kaynaklanıyor. 1980’de 300 bin olan motorlu taşıt sayısı, günümüzde 4 milyona ulaşmış durumda.”

Çözüm metro

“Boğaziçi’nden yılda 60 bin gemi geçişi oluyor. İstanbul’un mutlaka yeni bir yola girmesi gerekiyor. Kentteki trafik yoğunluğu sürdükçe hava kalitesi düzelmez. Araç sayısı çok fazla ve mutlaka azaltılması gerekiyor. Tek çözüm metro ağının genişletilmesi. PM 2.5 insan sağlığına en fazla etki yapan kirletici. Çapı 2.5 mikrondan daha küçük partiküller akciğerlere girip yerleşiyorlar. Erken ölümlerin başlıca sebebi PM kirleticileri ve trafik yoğunluğu.

Marmara ve İstanbul için gözden kaçan diğer önemli bir sorun da ozon kirliliği. İstanbul’daki araç yoğunluğuna bağlı kirleticiler ciddi sorun yaratıyor. Yüzeydeki ozon, azot oksitlerin güneş ışığıyla buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Ozon gazını ortaya çıkması, solunum yollarını olumsuz etkiliyor. Bebekler, çocuklar ve yaşlılar ozon kirliliğinden en çok etkilenen grup. Ozon kirliliği birçok insanda solunum yolu enfeksiyon ve sorunlarını tetikliyor. En yoğun ozon kirliliği ise İstanbul’un kuzeyi ve Şile’de görülüyor. Bu bölgeye kuzeyden taşınan kirlilik söz konusu. Ozon kirliliğinin önüne geçmek için azot oksitlere yol açan araç emisyonlarının azaltılması gerekiyor. Dilovası’ndaki sanayi tesisleri vakit kaybetmeksizin başka bir bölgeye taşınmalı. Vadi içindeki fabrikalardan çıkan gazlar, dağılmıyor. Dilovası gibi coğrafi açıdan çökelme yaşanacak bir yere fabrikalar yapılması büyük bir yanlış. Emisyon ve kirli hava tamamen vadiye çöküyor.”

Ciddi oranda kirlilik var

“Günümüzde, İstanbul’daki hava kirliliğine en çok karayolu taşımacılığı neden oluyor. İstanbul’un havasında çok ciddi oranlarda partikül madde kirliliği var. Kışın bu oranlar artıyor. Kent genelinde inşaat tozları ve dizel araçlardan kaynaklanan partikül madde kirliliği çok yoğunMaalesef Esenyurt, Esenler, Yenibosna, Kadıköy, Başakşehir gibi yerleşim yerlerinde kışın kirlilik artışı yaşanıyor. İstanbul’daki araçların yüzde 60’ı dizel. Dizel araçlar da ciddi partikül madde kirliliği yaratıyor.”