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05.08.2019 - 15:57| AA

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Alanya Alaaddin Keykubat, Bandırma Onyedi Eylül ve İskenderun Teknik üniversiteleri rektör adaylığı için başvurular alınacak.

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, 23 Ağustos Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilecek.

Başvurular, bizzat veya postayla YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.

 

 

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