YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2019 YÖK Atlas tercih robotu üniversite taban puanları
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının gün itibariyle açıklanmasının ardından YÖK Atlas tercih robotu ile ilgili arayışlar da hız kazandı. Peki merakla araştırılan YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte 2019 YÖK Atlas tercih robotu üniversite taban puanları...
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci şimdilerde aldıkları puan, sıralamaya göre hangi bölüm ve üniversiteye gidebileceği sorusunun yanıtı arıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada Atlas tercih robotunun adayların erişimine sunulduğu bilgisi paylaşıldı. Adaylar YÖK Atlas tercih robotu sayesinde eğitim almak istedikleri üniversitelerin taban, tavan puanlarının yanı sıra aldıkları puan ve sıralama ile hangi üniversitelere girileceğinide görebiliyor.
TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.