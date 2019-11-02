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02.11.2019 - 09:16 | | AA

YÖK Başkanı açıkladı! Bazı lisans bölümlerinin ismi değişecek

YÖK'ün üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenleme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

YÖK Başkanı açıkladı! Bazı lisans bölümlerinin ismi değişecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık. Bu çalışma ile yükseköğretim sistemimizdeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak eş değer programlar bilim kurullarınca üzerinde uzlaşılan ortak isimler altında birleştiriliyor" dedi.

Prof. Saraç, "Bugün itibarıyla hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldı. Bütün paydaşlar, görüş ve önerilerini 25 Kasım'a kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek. Gelen görüş ve öneriler, oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacak" diye konuştu.

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