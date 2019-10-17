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17.10.2019 - 12:26 |

YÖK, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

YÖK, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

YÖK, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı “Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur” mesajını paylaşmıştı.

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlatmış ve yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin ‘kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK´e bildirildiği belirtilmişti.

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