YÖK, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı “Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur” mesajını paylaşmıştı.

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlatmış ve yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin ‘kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK´e bildirildiği belirtilmişti.