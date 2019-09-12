YÖKDİL başvuru işlemleri başladı mı? YÖKDİL başvurusu nereye ve nasıl yapılacak?

YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık “ÖSYM” tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, “Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler” alanlarında uygulanmaya devam edecektir.

2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 03 Kasım 2019 tarihinde, “Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce” dillerinde, “Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler” alanlarında yapılacaktır.

"Akademisyen dostu Yeni YÖK" olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM’nin sınav takviminde yer alacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuru işlemleri 13 - 29 Eylül​ 2019 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.