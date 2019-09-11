MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?
11.09.2019 - 13:56

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları için geri sayım başladı. Bu yıl başvurular ÖSYM tarafından alınacak. Şimdi adaylar başvuru tarihlerini ve kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor.

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

Adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen  yabancı dil sınavı olan YÖKDİL yakın zamanda başlıyor. YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından kasım ayında gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL  başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde YÖKDİL başvurularının tarihini belirtmişti. Takvime göre başvurular 13-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kılavuzun da 13 Eylül tarihinde yayımlanması bekleniyor.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç.'ye 'sahte MİT'çi' gözaltısıDolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç. adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e-YDS başvuruları başladı! e-YDS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

e-YDS başvuruları başladı! e-YDS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

Sıradaki Haber