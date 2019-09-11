Adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı olan YÖKDİL yakın zamanda başlıyor. YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından kasım ayında gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde YÖKDİL başvurularının tarihini belirtmişti. Takvime göre başvurular 13-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kılavuzun da 13 Eylül tarihinde yayımlanması bekleniyor.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.