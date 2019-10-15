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15.10.2019 - 10:22 |

YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı için heyecan başladı. YÖKDİL sınav başvuruları sona erdikten sonra, YÖKDİL adayları, sınav giriş yerlrini merak etmeye başladı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu? YÖKDİL sınavı ne zaman?

13-29 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınavı başvuruları sonrasında sınav tarihi ve sınav giriş yerleri için arayış arttı. İşte YÖKDİL sınavı hakkında merak edilen bilgiler...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL sınavı girşi yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM, YÖKDİL sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

 Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz

 

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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