12.11.2019 - 11:38 |
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. YÖKDİL sınavına katılan adaylar, sınav başarılarını öğrenmek istiyor. YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanlanan öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sayfasına akın ediyor. Peki YÖKDİL sınavı sonuçları açıklandı mı?
13-23 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınav başvuruları sonrasında, 3 Kasım 2019 günü YÖKDİL sınavı uygulandı. YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar, sonuçları için arayışa koyuldu.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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