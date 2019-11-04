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04.11.2019 - 09:54 |

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Belli oldu...

YÖKDİL sınavı dün uygulandı. YÖKDİL sınavına katılan adaylar, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sonuç tarihi ÖSYM tarafından belirlendi. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Belli oldu...

13-23 2019 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınav başvuruları sonrasında 3 Kasım 2019 tarihinde YÖKDİL sınavı gerçekleşti. Sınav sonrasında sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, arayışa koyuldu. İşte merakla araştırılan o tarih...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 günü açıklanacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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