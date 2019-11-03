YÖKDİL sınav soru cevapları yayınlandı mı? 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi...

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), bugün uygulandı. 13-23 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, sınav günü büyük heyecan yaşattı. Peki sınav sonrası gözlerin çevrildiği YÖKDİL sınav soru cevapları yayınlandı mı? İşte bu sorunun yanıtı ve 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi...



YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?



3 Kasım Pazar günü yani bugün gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından adaylar, başarılarını tahmin edebilmek için sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Ancak açıklanır açıklanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.