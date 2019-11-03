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03.11.2019 - 23:30 |

YÖKDİL sınav soru cevapları yayınlandı mı? 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sınavı bugün gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınav sonrası gözler sınav soru-cevaplarına ve sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak?

YÖKDİL sınav soru cevapları yayınlandı mı? 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi...

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), bugün uygulandı. 13-23 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, sınav günü büyük heyecan yaşattı. Peki sınav sonrası gözlerin çevrildiği YÖKDİL sınav soru cevapları yayınlandı mı? İşte bu sorunun yanıtı ve 2019 YÖKDİL sınav sonuç tarihi...

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Pazar günü yani bugün gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından adaylar, başarılarını tahmin edebilmek için sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Ancak açıklanır açıklanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

 

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu ortaya çıktı: Öldürün beniBeşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., bir kişiyi yaraladı. Daha sonra denize atlayan şoförün o anlara dair görüntüleri ortaya çıktı.
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