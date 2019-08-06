YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav tarihi

YÖKDİL sınavı ne zaman gerçekleştirilecek sorusu yanıt buldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YÖKDİL sonbahar dönemi sınav tarihi adaylara duyuruldu. YÖKDİL sonbahar dönemi sınavının Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinden yapılacağı bilgisi de adaylar ile paylaşıldı.

YÖKDİL SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."