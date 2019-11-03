YÖKDİL adaylarının kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav yerlerine doğru hareket edecek. Fakat sınavın saat kaçta yapılacağını henüz bilmeyen adaylar şimdi "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 3 saat sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sona binalara alınmayacak.