25.11.2019 - 10:13 |
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Kasım ayının ilk pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının üzerinden 3 hafta geçti. Sonuç tarihi konusunda kafa karışıklığı yaşayan adaylar şimdi ısrarla 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
ÖSYM tarafından ilk kez YÖKDİL sınavı uygulandı. Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla uygulanan sınav 3 Kasım'da gerçekleşti. 4 Kasım'da soru ve cevaplar yayımlandı. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 22 gün geçti ve sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2019 takviminde de belirtildiği gibi sonuçlar 28 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Fakat ÖSYM sınavın açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.
Sürücü fark etmedi! Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendiBursa’da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.