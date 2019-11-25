YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından ilk kez YÖKDİL sınavı uygulandı. Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla uygulanan sınav 3 Kasım'da gerçekleşti. 4 Kasım'da soru ve cevaplar yayımlandı. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 22 gün geçti ve sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2019 takviminde de belirtildiği gibi sonuçlar 28 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Fakat ÖSYM sınavın açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.