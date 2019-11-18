YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuru işlemleri sonrasında YÖKDİL sınavı, 3 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte YÖKDİL sınav sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimi üzerinde yer alan bilgiye göre 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.