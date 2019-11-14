13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan YÖKDİL başvuru işlemleri sonrasında, 3 Kasım günü YÖKDİL sınavı uygulandı. YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar, sonuçlar ne zaman açıklanacak arayışına koyuldu. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişime açılacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasında yerini alacak.