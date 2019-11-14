14.11.2019 - 09:26 |
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları için heyecan dorukta. YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için sabırsızlanıyor. 3 Kasım 2019 tarihine uygulanan YÖKDİL sınavının sonuç tarihi belli oldu. İşte ÖSYM'nin sınav takvimi listesinde yer alan o tarih...
13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan YÖKDİL başvuru işlemleri sonrasında, 3 Kasım günü YÖKDİL sınavı uygulandı. YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar, sonuçlar ne zaman açıklanacak arayışına koyuldu. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir?
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişime açılacak.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasında yerini alacak.
Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılarSultangazi’de ‘asker uğurlaması’ adı altında arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç ortalığı birbirine kattı. Tünelde abartı egzozuyla adeta kulakları sağır eden gençler, trafiği kesip yol ortasında halay çekti. Gençlerin eğlence olarak baktığı tüm bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.