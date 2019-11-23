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23.11.2019 - 19:36 |

YÖKDİL sonuçları için geri sayım! YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları için heyecan dorukta. 3 Kasım 2019 günü YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihini belirledi. İşte merakla araştırılan o tarih...

YÖKDİL sonuçları için geri sayım! YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları, sınavdaki başarılarını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. İşte YÖKDİL sınav sonuçları için o gün...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, YÖKDİL sınavı 3 Kasım günü tamamlandı. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Eşi ve komşusuna kurşun yağdırdı!Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İ.D., tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.
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