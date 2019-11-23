YÖKDİL sonuçları için geri sayım! YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları, sınavdaki başarılarını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. İşte YÖKDİL sınav sonuçları için o gün...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, YÖKDİL sınavı 3 Kasım günü tamamlandı. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.