23.11.2019 - 19:36 |
YÖKDİL sonuçları için geri sayım! YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınav sonuçları için heyecan dorukta. 3 Kasım 2019 günü YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihini belirledi. İşte merakla araştırılan o tarih...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları, sınavdaki başarılarını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. İşte YÖKDİL sınav sonuçları için o gün...
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, YÖKDİL sınavı 3 Kasım günü tamamlandı. 3 Kasım 2019 tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.