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05.11.2019 - 15:29 |

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL'in sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılmıştı.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları için geri sayım başladı. 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılan YÖKDİL'in sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını elektrnoik ortamda www.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

3 Kasım 2019'da yapılan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişiem açıldı. 4 Kasım itibariyle erişime açılan soru ve cevaplar ÖSYM AİS üzerinden on gün süreyle görüntülenecek.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

 

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