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19.11.2019 - 12:36 |

YÖKDİL sonuçları o tarihte açıklanacak! ÖSYM duyurdu...

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 Kasım tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YÖKDİL sonuçları o tarihte açıklanacak! ÖSYM duyurdu...

ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı. Sınav 3 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleşmişti. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını elektronik ortamda www.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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