YÃ–K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerin akademik personel ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Ã§eÅŸitli Ã¶ÄŸretim elemanÄ± yetiÅŸtirme projelerini uygulamaya koymaya ve 'Akademi dostu YÃ–K' anlayÄ±ÅŸÄ±yla araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinin uygulama esnasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlara insan odaklÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.Â

YÃ–K tarafÄ±ndan yapÄ±lan toplantÄ±da, devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda 50/d statÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rev yapan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinin sorunlarÄ±nÄ±nÂ deÄŸerlendirildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±:

"Ã–YP ve Ã¶ncelikli alanlar kapsamÄ±nda atanan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlileri ile 50/d statÃ¼sÃ¼nde atanan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinden kadrolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunun bulunduÄŸu il dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim gÃ¶renlerin, kadrolarÄ± 2547 sayÄ±lÄ± kanunun 35'inci maddesi uyarÄ±nca lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼kleri devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na geÃ§ici olarak tahsis edilecek."

KADROSUNUN BULUNDUÄžU DEVLET ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°NE YATAY GEÃ‡Ä°Åž YAPABÄ°LECEKLER

Karara gÃ¶re 50/d statÃ¼sÃ¼nde atanan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlileri,Â talep etmeleri ve kaydolabilecekleri lisansÃ¼stÃ¼ program olmasÄ± ÅŸartÄ±yla kadrosunun bulunduÄŸu devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumuna yatay geÃ§iÅŸ yapabilecek.Â

YÃ–K'Ã¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararla ayrÄ±ca, 50/d statÃ¼sÃ¼nde atanan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinden vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim gÃ¶renlerin, bu eÄŸitimi yaptÄ±klarÄ± ilde bulunan devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n ilgili lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim programlarÄ±na yatay geÃ§iÅŸÂ yapmasÄ±na da imkan saÄŸlandÄ±.

Bu kapsamda, yatay geÃ§iÅŸ yapanlardan tez aÅŸamasÄ±nda olanlarÄ±n tez konularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmemesi ve vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki tez danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n ikinci danÄ±ÅŸman olarak belirlenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

GERÄ° Ã‡AÄžRILMALARI EÄžÄ°TÄ°ME SEKTE VURACAKTI

Ã–te yandan YÃ–K yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sÃ¶z konusu kararlar, yÃ¼ksek lisans ve doktora aÅŸamasÄ±nda olan birÃ§ok araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisinin, Ã¼niversitelerince geri Ã§aÄŸrÄ±lmalarÄ±nÄ±n eÄŸitimlerine sekte vurduÄŸu, laboratuvar, kÃ¼tÃ¼phane ve uygulama ortamlarÄ± gibi altyapÄ±lardan uzak kalarak tezlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri ve tez konularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ÅŸikayetlerinin YÃ–K'e iletilmesi Ã¼zerine alÄ±ndÄ±.