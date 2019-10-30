30.10.2019 - 11:24 |
Yol Arkadaşım filmi ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
27 Ekim 2017 Tarihinde vizyona giren Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Bu akşam TV'de yayınlanacak olan komedi türündeki Yol Arkadaşım filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Yol Arkadaşım filminin konusu, Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.
YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI
Oğuzhan Koç
Rolü : Onur
İbrahim Büyükak
Rolü : Şeref
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu