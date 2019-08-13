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13.08.2019 - 04:10| AA

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Kahta- Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayrımında ceset gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada söz konusu kişinin başından kurşunla vurulduğunu tespit etti.

Polis tarafından yapılan kimlik kontrolünde cesedin Mahmut Karabiber'e (42) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde tabanca ve tabancaya ait boş kovan bulundu.

Ceset polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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