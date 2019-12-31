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31.12.2019 - 09:33 | | İHA

Yol kenarında yaralı halde buldu, 900 kilometre yanında taşıdı

Sivas’ta yaşayan Sabri Aslan, Denizli'de seyahati esnasında gördüğü yaralı şahini aracına alıp, 900 kilometre yol gittikten sonra Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Yol kenarında yaralı halde buldu, 900 kilometre yanında taşıdı

Sivas’ta fırıncılık yapan Sabri Aslan, bir işi için gittiği Denizli ilinden Sivas'a dönerken Denizli sınırları içerisinde bir şahinin uçmakta güçlük çektiğini fark etti. Yırtıcı kuşu tedavi ettirebilmek için yakalamak isteyen Aslan, bunun için yaklaşık 1 saat mücadele verdi. Uzun uğraşlar sonrası battaniye yardımıyla kuşu yakalamayı başaran Aslan, güzergahında yaralı şahini teslim edebilecek bir yer bulamayınca yaklaşık 900 kilometre yanında taşıyarak Sivas'a kadar getirdi. Sivas'a vardığında durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildir. Ekipten tedavi etmek üzere yaralı kuşu teslim aldı. Aslan, ekipler gelene kadar yaralı kuşu kıyma ile besledi. Kuşun kanatlarının kırık olduğu anlaşıldı.

“YARALI HALDE ORADA BIRAKMAK İSTEMEDİM”

Yol kenarında gördüğü yırtıcı kuşu yaralı halde bırakmak istemediğini ve yakalayabilmek için yaklaşık 1 saat çaba sarf ettiğini belirten Aslan, “Kendi aracım ile Denizli’den, Sivas’a seyahat ederken yol kenarında yırtıcı kuş olduğunu fark ettim. Yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra yırtıcı kuşları sevdiğim için geri döndüm. İzlemek için geri döndüğümde kuşun yaralı olduğunu gördüm, uçamıyordu. Yaralı bir şekilde bırakmak istemedim. Aracımdan indim ve kar altında yaklaşık 1 saat boyunca yakalamak için çaba gösterdim. Kesinlikle yaralı bir halde orada bırakmamam lazımdı. Yolda tedavi ettirme imkanı olmadı. Alıp Sivas’a getirmeyi düşündüm ve yaptım. Arabamın bagajına koydum ve getirdim" dedi.

Yol kenarında yaralı halde buldu, 900 kilometre yanında taşıdı

Yaralı kuşun şahin olduğunu öğrendiğinde mutlu olduğunu belirten Aslan, “Şu an doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Kuşun türünün bize şahin olduğunu söylediler. Şahin olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Doğada az bulunan bir kuş türü. Fırıncı olduğum için etli ekmek içi yani kıyma ile besledim. Kanadı yaralı olduğu için fazla yiyemedi“ dedi.

Yol kenarında yaralı halde buldu, 900 kilometre yanında taşıdı

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