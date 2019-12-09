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09.12.2019 - 12:05 | | DHA

Yol yapım çalışması sırasında bulunup imha edildi!

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Yol yapım çalışması sırasında bulunup imha edildi!

Ekmekçiler köyünde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

 

 

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