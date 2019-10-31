Yola çıkanlar dikkat! Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilit...

Sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; 17:45'da trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak güncellendi. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.