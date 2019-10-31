31.10.2019 - 17:55 |
Yola çıkanlar dikkat! Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilit...
İstanbul'da yağmur yağışı sonrası eve dönüş yolunda geçen vatandaşları yoğun bir trafik bekliyor. İBB Trafik verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
Sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; 17:45'da trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak güncellendi. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.
Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.