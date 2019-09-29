Yolcu midibÃ¼sÃ¼ devrildi! Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± var

29.09.2019 - 16:48 | | AA
Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayÄ±da yaralÄ± var
Malatya'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 26 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Murat AltuntaÅŸ idaresindeki 44 BT 452 plakalÄ± yolcu midÃ¼bÃ¼sÃ¼,Â Malatya-Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarÄ±ndaÂ devrildi.Â
Kaza yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.
Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve araÃ§taki 25 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
BeÅŸiktaÅŸ'ta yol çöktü!Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy Deresiâ€™ni denize taÅŸÄ±yan ve kumpircilerin bulunduÄŸu yerin tam altÄ±ndan geçen kanalda çökme oldu. KaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 3,5 metre derinliÄŸindeki kanala düÅŸtü. Her gün binlerce kiÅŸinin bulunduÄŸu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadÄ±.