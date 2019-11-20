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20.11.2019 - 17:11 | | DHA

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kaya'nın kullandığı 02 M 4018 plakalı yolcu minibüsüyle Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kafasına kamyonet kapağının çarpmasıyla ağır yaralandıÇorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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