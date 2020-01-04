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04.01.2020 - 18:36 | | DHA

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! İki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! İki kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı İki kişi hayatını kaybetti

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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