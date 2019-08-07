Yolcu minibÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ± Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± var

Yolcu minibüsü kaza yaptÄ±! Çok sayÄ±da yaralÄ± var
BaÅŸakÅŸehir'de bir minibÃ¼s, hatalÄ± yerden dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kamyonete Ã§arpmamak iÃ§in manevra yaparken kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±. Kazada minibÃ¼ste bulunan 6 kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Â
Kaza, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Sultangazi'den, ArnavutkÃ¶y'e giden kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ iddiaya gÃ¶re dÃ¶nÃ¼lmesi yasak olan yerden, hatalÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. KarÅŸÄ± yola geÃ§en kamyonete Ã§apmamak iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n manevra yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu minibÃ¼s, Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Ã–ztÃ¼rk KÄ±ÅŸlasÄ± Ã¶nÃ¼nde kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±.
Kazada minibÃ¼ste bulunan 6 yolcu hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan ambulanslarla Ã§evrede bulunan hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri kazanÄ±n olduÄŸu yerde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.