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09.08.2019 - 17:11| İHA

Yolcu minibüsü refüje çıktı! Yaralılar var

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü refüje çıktı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Danişmend Gazi Bulvarında Tokat’a seyir halinde olan O.A. idaresindeki 60 M 6012 plakalı minibüse, tali yoldan çıkan İ.S.’nin kullandığı 15 RA 755 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çıktı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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