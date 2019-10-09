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09.10.2019 - 20:37 | | AA

Yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Trabzon'un Of ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mustafa Çapoğlu idaresindeki 61 M 0157 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 EH 005 plakalı otomobil, Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücüler, minibüste bulunan 16 kişi ve otomobildeki biri çocuk 2 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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