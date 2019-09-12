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12.09.2019 - 01:06| İHA

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza; Göcek Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan Turgay Kırış idaresindeki 48 BB 3427 plakalı yolcu minibüsü, Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobille çarpışması sonucu devrildi.

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ereli ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüste yolcu olarak bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastaneler kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu minibüsüyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralıMuğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.Kaza; Göcek Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.
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