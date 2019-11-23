Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten İzmir'e seyretmekte olan Mustafa Bozkurt idaresindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye ve Adana Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









