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03.01.2020 - 19:10 | | AA

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi.

Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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