Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Olay yerine gelip, bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.