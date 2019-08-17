MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...
17.08.2019 - 11:24| AA/DHA

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...
Yolcu otobüsü devrildi!
Yolcu otobüsü devrildi!
Yolcu otobüsü devrildi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var...

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Olay yerine gelip, bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Sıradaki Haber