MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var
20.09.2019 - 09:31 | | İHA

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

Erzurum-Aşkale karayolunda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresinde ki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Sıradaki Haber