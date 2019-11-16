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16.11.2019 - 06:26 | | DHA/AA

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

 

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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