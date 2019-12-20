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20.12.2019 - 12:28 | | AA

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Kırıkkale'den gelen son dakika haberine göre yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Nevşehir'den Ankara'ya giden Evren Yüksel (45) idaresindeki 16 SYK 73  plakalı yolcu otobüsü, yolcu almak için uğradığı Kırıkkale Terminali'nin  çıkışında şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi Yaralılar var

Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları da itfaiye ve sağlık  ekiplerince otobüsten çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Sultan (50) ve Ramazan Bulut (50),  Neriman Günaydın Çağlı Karakaya, Nefise Bayraktar (19), Ömer Barut (30) ve  Abdullah İşler (40), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste iki sürücü ve 14 yolcu bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

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