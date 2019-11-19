19.11.2019 - 09:32 | | AA
Son dakika | Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı TIR, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.