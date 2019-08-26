Yolcu seçen taksiciye geçit yok

Milliyet ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin Eminönü ve Yenikapı’da yaptığı taksici uygulamasına katılarak taksicilerle vatandaşların yaşadığı sıkıntılara şahitlik etti. Uygulama sırasında taksicilerden birinin Türk vatandaşını almadığı tespit eden ekipler, şoför hakkında yasal işlem yaptı. Yolcuyu yine aynı taksiye bindiren zabıta ekipleri, taksiciye de 320 TL para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Müdür Yardımcısı Rıfat Yel, 2019’un başından bu yana aldıkları 515 şikâyeti incelediklerini bu taksicilerin 164’ü hakkında tutanak tuttuklarını, bu kişilere toplam 52 bin 480 TL para cezası kestiklerini söyledi. Denetimleri artırdıklarını aktaran Yel, şu bilgileri verdi:

“Son zamanlarda müşteri seçen taksicilere yönelik uygulamalarımızı arttırdık. 153 hattından ulaşan şikâyetler Toplu Taşıma Hizmetler Müdürlüğü’nden bizlere iletiliyor. Elimize ulaşan şikâyetlerle ilgili ekiplerimiz denetime çıkıp gerekli çalışmaları yapıyor. Özellikle şikâyetlerin olduğu yerler aynı zamanda turistlerin yoğun olduğu yerler. En fazla Eminönü, Sultanahmet, Taksim, Yenikapı, Otogar bölgelerinden şikâyetler alıyoruz. Genellikle kısa mesafede almama, sadece turistleri alma, tarife değişiklikleri gibi şikayetler bizlere en çok gelen şikayetler arasında. Vatandaşımızın şikayetleri belgeliyse hemen Belediye Meclisi’nde kabul edilen belediye kuralları gereği tutanak tutup encümene bildiriliyoruz. Ve taksiciye 320 TL ceza kesiliyor.”

‘Kamera takılı’

Taksilerde kamera sisteminin önemini dikkat çeken Rıfat Yel, “Bazen vatandaş şoför ile sorunlar yaşayabildiğini yaşayabiliyor. Bize şikâyet ettiğinde plakadan aracın hangi durağa kayıtlı olduğunu öğrenip gerekli uyarıları yapıyoruz. Sorun yaşadığını kanıtlayamadığı zaman ise tutanak tutamıyoruz. Ama takside güvenlik kamerası olduğunda o saat dilimlerine bakıp gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Denetimlerde ruhsatın ardından şoförün çalışma belgesi olup olmadığına ve aracın temizliğine de bakıyoruz” dedi.

SİZİ ALMIYORSA, 153’Ü ARAYIN

Kısa mesafe ya da yabancı olmadıkları için taksiye binemediklerini söyleyen vatandaşların İBB’nin Beyaz Masa 153 No’lu telefonlarına şikâyet etme çağrısı yapan İBB Zabıta Ekipleri Müdür Yardımcısı Rıfat Yel, “Genellikle kısa mesafede almama, sadece turistleri alma, tarife değişiklikleri en çok gelen şikâyetler arasında. Vatandaşımızın şikâyetleri belgeliyse hemen Belediye Meclisi’nde kabul edilen belediye kuralları gereği tutanak tutup encümene bildiriliyoruz. Ve taksiciye 320 TL ceza kesiliyor” dedi.