MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yolcu şoförün üstüne düştü, otobüs yoldan çıktı
ABONE OL
19.12.2019 - 20:04 | | AA

Yolcu şoförün üstüne düştü, otobüs yoldan çıktı

İddiaya göre, Pınarbaşı ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan 34 UL 3088 plakalı otobüsün sürücüsü Ünal Önemli, ayağa kalkan yolculardan birinin üzerine düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolcu şoförün üstüne düştü, otobüs yoldan çıktı

Kontrolden çıkan otobüs, Pınarbaşı-Ulus kara yolu Urşan köyü yakınlarında yoldan çıkarak ağaçların üzerine devrildi.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilmekten yol kenarındaki ağaçlar sayesinde kurtulan otobüsteki 26 yolcudan 5'i yaralandı.

Yolcu şoförün üstüne düştü, otobüs yoldan çıktı


Olay yerine çevre ilçeler ve Bartın'dan sevk edilen ambulanslar yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, tedavi altına alınırken ismi öğrenilemeyen 3 kişiye ayakta müdahale edildi.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber