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23.10.2019 - 16:33 | | DHA

Yolcu treni, bakım atölyesindeki odaya çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde, bakım atölyesinde temizlik işlemi yapılan bir yolcu treni, geri manevra yaptığı sırada işçilerin kaldığı odaya çarptı. Kazada temizlik işçisi Erhan Tekin hafif şekilde yaralandı.

Yolcu treni, bakım atölyesindeki odaya çarptı

Olay, öğle saatlerinde TCDD İzmir Taşımacılık Anonim Şirketi Halkapınar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, temizlenmesi için atölyeye yanaşan yolcu treni, geri manevra yaptığı sırada temizlik işçilerinin kaldığı odaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle odanın duvarı yıkılırken, odada bulunan işçiler dışarıya çıktı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yıkılan duvardan kopan taşlarla yaralanan işçi Erhan Tekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Tekin'in taburcu edildiği öğrenildi. Kaza sonrası trenin vagonu ile odada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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