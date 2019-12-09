MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Yolcunun çantasından tarihi eser fışkırdı!
ABONE OL
09.12.2019 - 17:44 | | DHA

Yolcunun çantasından tarihi eser fışkırdı!

Yozgat’a, jandarmanın durdurduğu otobüste bulunan yolcu O.U.'nun çantasında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yolcunun çantasından tarihi eser fışkırdı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsündeki O.U.'nun tarihi eser taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, otobüsü Yerköy ilçesinde durdurdu. O.U.'nun çantasında arama yapan ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 3 sikke, baykuş, yarım ay şeklinde metal obje, iğne şeklinde metal obje, 7 insan figüründeki küçük metal heykel, heykel karidesi metal parça, iki ucunda yeşil renk bulunan metal kolye ucu ve 2 metal küçük bıçak kını ele geçirdi.

O.U. hakkında yasal işlem başlatılırken, tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

Kaybolan dağcıları arama çalışmalarında drone desteğiUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?

Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

Mide bulandıran olay! Lise öğrencileri fark etmeseydi...

Mide bulandıran olay! Lise öğrencileri fark etmeseydi...

Sıradaki Haber