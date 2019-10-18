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18.10.2019 - 15:08 | | DHA

Yolda karşılaştığı eşine ve baldızına dehşeti yaşattı! 'Karım ile benim aramı...'

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Yolda karşılaştığı eşine ve baldızına dehşeti yaşattı! 'Karım ile benim aramı...'

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar’ı yolda yürürken gördü.

Gödeş, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi ve baldızına bıçakla saldırdı. Kalçasından yaralanan Sevilay Gödeş ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin Binar, kanlar içinde kaldı. Yaralı kadınların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılara ilk müdahale bir mağaza içerisinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yolda karşılaştığı eşine ve baldızına dehşeti yaşattı Karım ile benim aramı...

'BENİM KARIM İLE ARAMI BOZDULAR'

Eşi ve baldızına bıçakla saldırarak yaralayan Himmet Gödeş ise o sırada yoldan geçen bir polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gödeş, polisteki ilk ifadesinde, “Benim karım ile aramı bozdular. Bana boşanma davası açtı. Üç çocuğumuz var. Yolda karşılaştık ve bu olay yaşandı” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcilerini kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.
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