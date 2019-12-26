26.12.2019 - 15:13 | | AA
Yolda yürüyen kadına şok saldırı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolda yürüyen kadını darbettiği önü sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emine G, Atatürk Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından darbedildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine G'yi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Yüzde yüz yerli! İhtiyaçları karşılayacak...TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.