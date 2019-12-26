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26.12.2019 - 15:13 | | AA

Yolda yürüyen kadına şok saldırı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolda yürüyen kadını darbettiği önü sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Yolda yürüyen kadına şok saldırı!

Alınan bilgiye göre, Emine G, Atatürk Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine G'yi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Yolda yürüyen kadına şok saldırı

 

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